* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 17 февраля, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали батальон Сил народной мобилизации в районе иракского города Тикрит, сообщает 17 февраля Associated Press со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве Ирака.

Ирак

В результате нападения боевиков погибли восемь военнослужащих Сил народной мобилизации.

Согласно заявлению представителей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики нанесли удар по 9-му батальону Сил народной мобилизации, убили командира и 13 солдат, также уничтожили штаб, прилегающие позиции и два военных джипа Humvee, которые прибыли на подмогу.

Напомним, Силы народной мобилизации — коалиция, состоящая преимущественно из шиитских ополченцев, данное объединение создано в 2014 году, является частью вооруженных сил Ирака.