Калуга, 17 февраля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, глава городского самоуправления Александр Иванов посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Старый Торг в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в ярмарке принимают участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства Калуги и Калужской области.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На сельскохозяйственной ярмарке

«Здесь представлена самая разная сельскохозяйственная продукция около 150 различных фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, — рассказал Александр Иванов. — Это товары местных производителей: свинина, говядина, баранина, молочная, плодоовощная продукция и многое другое. Калужане с удовольствием приходят сюда каждую пятницу, они ждут этого дня, потому что именно здесь можно приобрести качественный продукт от местных производителей».

Отметим, что первая подобная ярмарка состоялась в 1991 году, проводилась она на Театральной площади. Сейчас ярмарка переместилась на площадь Старый Торг и стала доброй традицией, которая продолжается уже 25 лет.