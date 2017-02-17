Екатеринбург, 17 февраля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначена дата суда по уголовному делу о покушении на убийство бывшего начальника УВД города Бориса Тимониченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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Процесс начнётся 3 апреля в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Дело будет вести судья Валерий Савельев.

Перед судом предстанет Игорь Казаков. Его обвиняют в соучастии в покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга. Кроме того, ему вменяют пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества и незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Свою вину он признал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года.

Следствие считает, что главным исполнителем покушения на убийство был бывший сотрудник полиции Олег Дудко. Сейчас он находится в СИЗО и ждёт суда.