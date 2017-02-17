Калуга, 17 февраля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, напутствуя 14 февраля нового и. о. главы Рязанской области калужанина Николая Любимова, отметил, что Калуга — один из передовых регионов и демонстрирует очень хорошие показатели развития. Глава государства попросил Любимова сделать в Рязани так, чтобы там было как минимум как в Калуге. Экономист из Калуги Владимир Житов полагает, что Владимир Путин приуменьшил экономические достижения Рязанской области. Об этом он 17 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин принимает Николая Любимова

«Как говорится, ничего лишнего — только данные официальной статистики за 9 месяцев 2016 года. Территория Калужской области 29,7 тыс. км квадратных. Здесь проживает 1 016 тыс.человек. Площадь Рязанской области — немного больше. Она составляет 39,6 тыс. км квадратных. Население — 1 127 тыс.человек. В 2016 году Калужская область попала в число 14 худших регионов страны, в которых отношение госдолга к доходам бюджета превышает 100% (34 млрд рублей). Такие данные 19 октября 2016 года опубликовали «Известия» со ссылкой на исследование «Национального рейтингового агентства». В свою очередь, на данную дату, Рязанская область имела долг 92% (27 млрд рублей) к доходам бюджета. Темп роста долга в Калужской области составил 7,1%, в Рязанской области — 2,2%. Число зарегистрированных предприятий за 9 месяцев 2016 года в Рязанской области на 70% больше, чем в Калужской, и при этом консолидированный убыток калужских предприятий составил 10,4 млрд рублей, а рязанских предприятий только 1,9 млрд рублей», — напомнил экономист.

Он также уточнил, что кредиторская задолженность предприятий Калужской области составила 274 млрд рублей, а в Рязанской области — 104 млрд рублей, то есть долги рязанских предприятий в 2,6 раза ниже, чем у калужских. При этом дебиторская задолженность калужских предприятий составила — 165 млрд рублей, а рязанских — 98 млрд рублей. Получается, что отложенный убыток предприятий в Калужской области составил — 109 млрд рублей, а в Рязанской области только 6 млрд рублей. Дефицит калужского областного бюджета составил 3,3 млрд рублей, а в Рязанской области наблюдается профицит в размере 1,1 млрд рублей.

В консолидированный бюджет РФ от Калужской области поступило 52 млрд рублей, а от Рязанской области — 70 млрд рублей. Здесь следует учитывать, что в региональный бюджет калужан поступило 28 млрд рублей, а бюджет Рязанской области — 54 млрд рублей.

Безработных в Рязанском регионе на 2 тыс. человек меньше, чем в Калужском. Показатели по уровню жизни (коэффициент соотношения доходов и расходов — покупательная способность населения) в Рязанской области выше, чем в Калужской, добавил Владимир Житов.

«И еще. В 2016 году рождаемость в Рязанской области выросла на 4%, а в Калужской снизилась на 3%. Перевозка грузов в Рязанской области в 2 раза выше, чем в Калужской, да и оборот оптовой торговли в Рязани в 1,5 раза выше, а это ведь основные индикаторы деловой активности», — подчеркнул экономист.

По сельскому хозяйству: поголовье свиней в Рязанской области в 2 раза выше, чем в Калужской, поголовье крупного рогатого скота на 15% выше, а производство молока на 45% больше. Тарифы на электроэнергию и газ для населения в Рязани ниже, чем в Калуге.

Единственный показатель, который за 9 месяцев 2016 года у калужан выше, чем в Рязанской области, — это инвестиции в основной капитал Калужской области 56 млрд рублей против 30 млрд рублей в Рязани. Темпы привлечения инвестиций коррелируют с темпами роста долгов, сказал Житов.

«Вот и получается, что Рязанской области совершенно ни к чему так называемые разрекламированные «калужские экономические чудеса», если они не приводят к реальному улучшению качества жизни населения. Калужское экономическое «чудо» всё больше погружает регион в долговую яму, а ведь кредиты — это тоже так называемые инвестиции, за которые рассчитывается население через налоги, цены и тарифы на потребительском рынке. К примеру, 16 февраля 2017 года депутаты калужского областного парламента приняли очередные льготы для «инвесторов», интересы которых будет обслуживать население региона. Также в конце 2016 года в Калуге было подписано соглашение с ПАО «Россети» о вложении инвестиций в размере 9 млрд рублей за три года, то есть каждый год потребители Калужской области через инвестиционную надбавку будут оплачивать по 3 млрд рублей из своего «кармана». Вот и выходит, что президента Владимира Путина неправильно проинформировали: Рязанская область без всяких победных и рейтинговых реляций по основным макроэкономическим показателям выглядит более привлекательно, чем Калужская область. Более того, она сохранила устойчивую налоговую базу, основанную на традиционных национальных предприятиях, избежав слома этого сложившегося экономического уклада и минимизировав риски от политических и глобальных экономических процессов, в отличие от Калужской области», — пояснил экономист.

Резюмируя, Житов пожелал своему земляку Николаю Любимову: «Учитесь на прошлых ошибках, и, пожалуйста, не делайте в Рязани так, как в Калуге».

Напомним, Олег Ковалев добровольно покинул свой пост, после чего временным исполняющим обязанности главы Рязанской области был назначен депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов. Ранее он был спикером калужского областного парламента, заместителем калужского губернатора, городским головой Калуги.