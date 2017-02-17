Киев, 17 февраля, 2017, 18:43 — ИА Регнум.



Maxpixel.freegreatpicture.com Старость и деньги

На Украине пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий и преодоление дефицита Пенсионного фонда к 2024 году. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 17 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выставки сельскохозяйственной техники, передает ИА REGNUM.

«Мы в ближайшие месяцы представим наш подход и будем просить поддержки украинских граждан и украинского парламента для того, чтобы раз и навсегда изменить систему, которая даст возможность восстановить социальную справедливость и людям получать более высокие пенсии. Это задача №1 для меня как премьер-министра и нашего правительства», — сказал Гройсман.

По его словам, дефицит Пенсионного фонда составляет 140 млрд грн (5 млрд 185 млн долл). «Нам надо преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который составляет более 140 млрд грн. Это серьезный вызов, но я понимаю, как его одолеть. И я считаю, что при правильном подходе к 2024 году мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд. Мы предложим решение и будем просить поддержки украинских граждан. От этого решения выиграют украинские граждане. Моя задача на этот год глобально заключается в том, чтобы, с одной стороны, развивать экономику, сделать все для того, чтобы она стала сильной и люди это почувствовали, а с другой стороны, провести пенсионную реформу, которая построит новую справедливую пенсионную систему», — подчеркнул Гройсман.

Премьер заверил, что правительство завершает подготовку подписания меморандума о сотрудничестве с МВФ, в котором нет ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев. «Мы работаем с МВФ. Фактически на завершающей стадии — завершаем работу над подготовкой подписания. Как только будет готово, мы скажем: «Мы завершили и имеем такие параметры». Хочу сразу сказать одну вещь. Пусть на этом никто не спекулирует. Мы не имеем в меморандуме ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев», — подытожил Гройсман.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию Realist отметил, что меморандум с МВФ предусматривает замораживание уровня минимальной заработной платы на три года, что может вызвать дефицит Пенсионного фонда. «Если мы в этом году повышаем минимальную пенсию на 10%, мы минимум на 15% должны увеличить минимальную зарплату. Что мы читаем в проекте Меморандума? Заморозить зарплату на три года. Что это значит? Что минимальная пенсия будет расти, а взнос в Пенсионный фонд будет падать. Мы опять будем увеличивать дефицит ПФ, за что нас ругает МВФ. Ребята, объясните мне этот феномен, чтобы я понял, но ответа нет», — пояснил Рева.

Кроме того, в эфире телеканала «112 Украина» вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на Украине резко увеличился объем налоговых сборов после повышения минимальной заработной платы. «Я помню все эти истерики так называемых оппозиционеров относительно того, как будет плохо, когда повысится минимальная зарплата, что это будет катастрофа, рост безработицы, давление на бизнес, уменьшение поступлений в бюджет и т.д. и т.п. Но я хочу констатировать, что у нас уже есть первые позитивные последствия повышения минимальной зарплаты… У нас только по ЕСВ (Единый социальный взнос), в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет, увеличение поступлений на 50%. Относительно безработицы — на сегодняшний день ни одно предприятие на Украине не объявило о своем закрытии, ни одно предприятие не объявило о массовом сокращении персонала. И сегодня уже можно говорить, что требование по увеличению заработной платы до 3200 грн (118 долл) выполняется на Украине практически в полном объеме как в бюджетных, так и небюджетных учреждениях. Да, есть жалобы и претензии, но мы проверяем каждую жалобу и работаем по каждой отдельной ситуации», — рассказал Розенко.

При этом вице-премьер-министр отметил сокращение безработицы, в частности, по состоянию на февраль 2017 года в стране на 60 тыс. человек уменьшилось количество безработных. «По состоянию на февраль этого года в центрах занятости стоит на учете 430 тыс. безработных, в то же время год назад стояло на учете 490 тыс. То есть мы видим абсолютно положительную динамику. Никакие пессимистические прогнозы относительно катастрофических последствий от повышения минимальной заработной платы не оправдались», — уточнил чиновник.

Он также заверил, что в рамках сотрудничества с МВФ украинское правительство не будет повышать ни пенсионный возраст, ни страховой стаж. «Сейчас идет серьезная работа над разработкой комплексной пенсионной реформы. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы — украинское правительство и украинская власть в целом — будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, не ради МВФ, а ради повышения уровня и качества жизни наших граждан. Поэтому мы не пойдем ни на какие шаги, которые не принесут пользы украинцам — ни на повышение пенсионного возраста, ни на повышение страхового стажа, ни на другие ограничения прав пенсионеров», — заверил Розенко.

При этом пенсионная реформа не будет ограничивать права работающих пенсионеров. «В нынешних украинских реалиях правительство не будет вносить никаких инициатив относительно ограничения прав работающих пенсионеров и не будет у работающих пенсионеров забирать или заработную плату, или пенсию и ставить перед ними выбор: или пенсия, или зарплата», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Розенко проинформировал, что на сегодняшний день на Украине насчитывается около 2,5 млн работающих пенсионеров. «Я выступаю категорически против, чтобы ограничивать их социальные права. Они честно заработали свою пенсию. И работают они не от хорошей жизни, а от того, что нынешний размер пенсии, увы, не позволяет им спокойно отдыхать. Поэтому те, кто заработал себе пенсию, должны ее получать, а если человек делает свой выбор и продолжает работать — государство должно такую возможность обеспечить. Никаких ограничений прав работающих пенсионеров не будет», — пообещал Розенко.

Напомним, 24 января 2017 года украинский президент Петр Порошенко рассказал о результатах встречи в Давосе с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. «В ближайшее время в золотовалютные резервы должны поступить 1,7 миллиарда долларов», — рассказал президент.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года на Украине минимальная зарплата была поднята в два раза — до 3200 грн. В Нацбанке заявили, что из-за роста минимальной зарплаты ожидается инфляция на уровне 9,1% в 2017 году. Ранее, 18 января 2017 года, Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен (около 10,5 млрд долл.) и с дефицитом около 142 миллиардов гривен (5 млрд 259 млн долл.). «В общем бюджет Пенсионного фонда у нас вырос в сравнении с 2016 годом, был 257 миллиардов, до 284 миллиардов. При этом объем дотаций, который мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 миллиардов до 141,5 миллиарда», — сказал министр соцполитики Александр Рева.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что по итогам 2016 года ВВП Украины вырос на 1,8%. «1,8% роста в прошлом году и 3%-ный рост, который мы прогнозируем на 2017 год», — сказала Маркарова.

Драйверами экономического роста в 2017 году должны стать приток инвестиций и увеличение экспорта. По данным Всемирного банка, в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после снижения на 10% в 2015 году. Отметим, что в госбюджете Украины на 2017 год заложили рост экономики на уровне 3%. Международные финансовые организации более пессимистичны в своих прогнозах для экономики Украины и дают 2−2,5%. В частности, 2,5% прогнозирует МВФ, и 2% — Всемирный банк.