Припять, Украина, 17 февраля, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Китайские инвесторы планирует строить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС солнечные электростанции. Так, компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation (CCEC) уже заинтересовались соответствующим проектом. Об этом стало известно из сообщения министерства экологии Украины.

Модель солнечной электростанции. Государственный Политехнический музей, Москва

Отмечается, что к началу января текущего года Минэкологии страны получило 39 заявок от компаний на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения объектов по производству «зеленой» энергии. В частности, две вышеупомянутые компании подали заявки на строительство в Чернобыле солнечной станции мощностью 1 ГВт. Компании надеялись, что строительство может быть начато уже в этом году. Однако пока заявки находятся только на стадии рассмотрения, и когда этот процесс завершится, не уточняется.

Напомним, что в июле прошлого года Рада Украины приняла закон об изменении правового режима зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который открыл путь для возобновления хозяйственной деятельности на части территорий, загрязненных в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Позднее власти заявили, что планируют строительство на этой территории объектов ВИЭ, в частности, солнечныхэлектростанций.

Читайте также: Украина: Канада заинтересовалась зоной вокруг ЧАЭС под «зеленую» энергетику

На первом этапе инвесторы могут реализовать пилотный проект по установке объектов солнечной генерации на каждом из одобренных участков мощностью до 20 МВт. Этот этап действовал до 1 января текущего года. После этого Украина получила 39 представлений от компаний на локализацию проектов.

«Это хороший прогресс в реализации нашего амбициозного плана — парка возобновляемой энергетики в Чернобыльской зоне», — заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Как пишет Naftogaz.ru, размещать солнечные станции в Чернобыльской зоне выгодно по нескольким причинам. Во-первых, уровень инсоляции, то есть степень освещенности территории в течении суток, здесь достаточно высок — 1300 кВт*ч/м2. Это вдвое превышает показатель в Северной Европе. Во-вторых, после аварии здесь еще сохранились линии электропередач — можно снизить вложения в инфраструктуру. В-третьих, для других видов деятельности Чернобыльская зона все равно непригодна.

С другой стороны, у самой Украины в условиях политического, социально-экономического кризиса нет необходимых средств, чтобы реализовать проект собственными силами. Поэтому и привлекаются иностранные инвесторы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Киев давно задумывался над использованием Чернобыля под альтернативную энергетику. Например, в планы властей входило производство из сырья, полученного на очищенных от радиации землях. Планировалось, что заниматься изучением этого вопроса будет Институт биомассы и устойчивого развития, бельгийско-украинское предприятие. Учитывая тот факт, что до сих пор степень воздействия радиоактивного загрязнения в зоне отчуждения не до конца ясна эта затея весьма рискованна. Так как есть вероятность того, что на выходе может получиться радиоактивное биотопливо. Если далее использовать такое топливо в коммерческих целях, то оно может попасть на рынки к украинским потребителям.

Читайте также: Как Украина чудом избежала второго Чернобыля: обзор атомной энергетики