Киев, 17 февраля, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Правительство Украины продолжает осуществлять политику достижения полной энергетической независимости: увеличивает баланс атомной энергетики, наращивает добычу газа, развивает гидроэнергетику. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 17 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выставки сельскохозяйственной техники, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

Он напомнил, что по итогам 2016 года правительству удалось не только остановить падение добычи украинского газа, но и нарастить его добычу. Премьер убежден, что к 2020 году Украина сможет полностью отказаться от импорта газа.

Кроме того, к 2023 году Украина абсолютно уменьшит зависимость от антрацитового угля из ДНР и ЛНР. «Если кто-то скажет, что правительство недостаточно сделало, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, то это будут пустые слова. Мы идем этим путем, и мы обеспечим, я это гарантирую, энергетическую безопасность нашего государства», — сказал Гройсман.

По его словам, в марте 2017 года будет закончена модернизация одного блока на Трипольской ТЭС, что позволит перейти с антрацитовой группы угля на газовую. «Это означает, что по году со следующего отопительного сезона около 2,5−3 млн тонн мы уже сможем сэкономить, то есть не получать антрацитовую группу угля. Было 9 млн тонн потребления, а станет 6 млн тонн. И мы идем дальше. За следующий год сможем уменьшить еще на 2,5−3 млн. Это уже будет абсолютно уменьшенная зависимость», — рассказал Гройсман.

«Поэтому тот, кто говорит, что ничего не сделано, или ничего не понимает, или не видит очевидных вещей. Одно дело говорить, что ничего не делается, а другое дело — взять и сделать. Я уверен в том, что мы обеспечим энергетическую безопасность нашего государства и по электроэнергии, и по газу», — добавил Гройсман.

Премьер отметил, что Украина пока не может отказаться от угля из ДНР и ЛНР. «На определенный период времени нам нужен этот уголь. Поэтому, заблокировав этот уголь и все то, что нужно для металлургического комплекса Украины, в чем есть риск — я здесь стою на позиции обычных украинских граждан — это отключение электроэнергии. Я все сделаю для того, чтобы этого не допустить. Но если запасы угля будут уменьшаться, другого варианта просто не останется», — пояснил он.

Гройсман сообщил, что Украина резко нарастила удельный вес атомной энергетики в балансе электроэнергетики с 47% до 57%. В то же время треть производимой энергии приходится на теплоэнергетику, 9% — на гидроэнергетику, которая также является частью альтернативной энергетики. «Это реальная экономия угля, который раньше сжигался», — уточнил Гройсман.

Он также напомнил, что в июне 2016 года на Днестровской ГАЭС был запущен агрегат — «это 300 МВт электроэнергии, которая производится на гидроэнергетике и замещает сегодня соответственно уголь». Также на Днестровской ГАЭС идет строительство четвертого агрегата на 350 МВт. «Все это уменьшает нашу зависимость от угля антрацитовой группы», — подчеркнул Гройсман.

Кроме того, в сентябре были построены две линии электропередач — от Хмельницкой и Ровенской станций — туда, где был дефицит энергии. «Это еще одно мероприятие, где мы догрузим атомную энергетику», — отметил Гройсман, добавив, что сегодня строится линия от Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в энергетическом секторе Украины было введено чрезвычайное положение из-за экономической блокады отдельных регионов Донбасса. Премьер-министр Украины Гройсман, президент Порошенко и фракция «Оппозиционного блока» призвали силовые структуры разблокировать поставки угля из отдельных регионов Донбасса.

Напомним, в январе 2017 года радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка начали экономическую блокаду Донецка и Луганска. По состоянию на 16 февраля в Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса. Ранее по транспортным развязкам на Украину из ДНР и ЛНР поставлялся уголь и продукция металлургии. 16 февраля «активисты» начали перекрывать автодороги, в частности, была заблокирована трасса в районе г. Золотое на Луганщине. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.

Как сообщало «Укртрансгаз», по итогам 2016 г. Украина сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5 млрд 375,6 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 11 млрд 78,4 млн куб. м. При этом добыча природного газа на Украине в 2016 г, по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. — до 20 млрд 29,9 млн куб. м. В 2015 г. Украина сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 г. — до 19,896 млрд куб. м. Предприятия «Нефтегаза Украины» сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) — до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м), до 3,864 млрд куб. м.