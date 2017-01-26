Вашингтон, 17 февраля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В США жителя Флориды обвинили в подготовке серии взрывов в магазинах розничной торговли, принадлежащих компании Target, сообщает 17 февраля Associated Press.

Chris Yarzab Арест

Правоохранительные органы Флориды задержали 48-летнего Марка Чарльза Барнетта.

Барнетт предложил исполнителю $10 тыс., чтобы он разместил в магазинах по меньшей мере 10 самодельных взрывных устройств, замаскированных под пакет с продуктами питания. Потенциальный соучастник Барнетта предпочел обратиться в правоохранительные органы.

Задержанный стремился приобрести акции компании Target, которые должны были существенно упасть в цене после серии взрывов.

Ранее Барнетт уже привлекал внимание полиции в связи с совершением преступлений сексуального характера.