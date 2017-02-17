Москва, 17 февраля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Госдума обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения образовательной деятельности вузов, находящихся в ведении федеральных органов госвласти, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Парламентарии предлагают Медведеву пересмотреть подходы к обеспечению качества образовательной деятельности отраслевых вузов и более активно применять имеющиеся у уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты развития отраслевых вузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В 2015—2016 годах Рособрнадзором проведено 56 проверок аграрных вузов и их филиалов, в результате которых в отношении 34 аграрных вузов приняты решения о приостановлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности по экономическим и юридическим специальностям, направлениям подготовки (далее также — аккредитация), а в отношении 14 из указанных вузов в дальнейшем были приняты решения о лишении их аккредитации, отмечают в Госдуме.

Депутаты обеспокоены происходящим в системе образования усилением дифференциации финансирования отраслевых вузов, а также организацией подготовки в них по отдельным специальностям, направлениям подготовки, не совпадающим с их основным направлением образовательной деятельности.

Речь прежде всего идет о вузах, находящихся в ведении Минсельхоза, Минтранса, Минкультуры, Минздрава, Минспорта. Так, по данным Минсельхоза, в его вузах финансирование сократилось на 1,23 млрд рублей, финансирование вузов Минкультуры сократилось на 1,1 млрд рублей.

Парламентарии обратили внимание на то, что нормативы финансирования отраслевых вузов различаются в два раза.

При определении финансирования не в полной мере учитывается специфика образовательного процесса, в том числе использование сложного оборудования, техники, технологий, содержание земельных участков, здания, строения.

Так, по мнению Минздрава, стоимость реализации отдельных программ превышает стоимость других образовательных программ за счет расходов на приобретение и содержание медицинского и лабораторного оборудования, обеспечение его расходными материалами, содержание клинических подразделений для обеспечения образовательных процессов.

По мнению депутатов, вопрос обеспечения качества образовательной деятельности отраслевых вузов, в том числе по непрофильным специальностям и направлениям подготовки, заслуживает самого пристального внимания и должен решаться совместно с отраслевыми министерствами, Минфином, Минобрнауки, Рособрнадзором. «Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в применяемую в настоящее время методику расчета нормативов финансирования образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, провести дополнительный анализ распространения специальностей, направлений подготовки по установленным стоимостным группам, размеров применяемых по ним корректирующих коэфициентов», — говорится в обращении.

ИА REGNUM Обращение Государственной думы к председателю правительства РФ

ИА REGNUM Обращение Государственной думы к председателю правительства РФ

ИА REGNUM Обращение Государственной думы к председателю правительства РФ

Следует также иметь в виду, что сейчас при осуществлении контроля и надзора за качеством образования в отраслевых вузах, а также при проведении аккредитации осуществляемой ими деятельности недостаточно используется потенциал отраслевых экспертов, указали депутаты Госдумы. «Представляется целесообразным создать при Минсельхозе России соответствующую экспертную структуру, представители которой смогут привлекаться Рособрнадзором к участию в аккредитации образовательной деятельности аграрных вузов и участвовать в осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации», — предлагают депутаты правительству.