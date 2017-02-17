Санкт-Петербург, 17 февраля, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Историко-культурный центр «Белое дело» обжаловал решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о демонтаже мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщили в центре, ставшем ранее инициатором установки доски.

ИА Красная Весна Установка памятной доски Колчаку

На данный момент неизвестно, когда может состояться заседание горсуда по рассмотрению апелляции.

Смольнинский райсуд 24 января 2017 года удовлетворил иск о признании незаконным постановления правительства Санкт-Петербурга об установке памятной доски Колчаку и постановил демонтировать табличку с фасада дома №3 по Большой Зелениной улице. Комитет по культуре, выступавший третьим лицом в процессе, оспаривать это решение не намерен. Однако в комитете говорили, что выполнят решение о демонтаже только по завершении всех судебных процедур.

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Накануне «Белое дело» также обратилось с открытым письмом к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. «По имеющимся сведениям, юридическому комитету и комитету по культуре дано устное указание не обжаловать указанное решение суда», — говорится в обращении, в связи с чем координаторы центра просят градоначальника «дополнительно изучить вопрос» и принять другое решение.

В частности, они указывают, что отказ от обжалования Смольным решения, признавшего незаконным акт правительства Петербурга об установке доски Колчаку, фактически является признанием незаконности действий властей и «бросает незаслуженную тень» на Смольный и на профессионализм всех чиновников, включая самого губернатора.

«Белое дело» напоминает, что в суде представители Смольного возражали против удовлетворения иска о демонтаже доски и объясняли суду законность установки. «Изменилась ли эта позиция правительства Санкт-Петербурга? По каким причинам? Колчак является выдающимся русским офицером и исследователем. Именно в этом его качестве и была установлена мемориальная доска. Изменилась ли со стороны правительства Петербурга оценка этой деятельности Колчака?» — интересуются у губернатора активисты «Белого дела».

Они настаивают, что целью установки доски было не восхвалять Колчака, а информировать граждан, что в этом доме жил адмирал, если же у Смольного появились данные о других местах обитания этой исторической личности, то правительству города стоит ими поделиться.

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Напомним, памятную табличку адмиралу повесили 16 ноября 2016 года по инициативе «Белого дела». Вскоре несколько общественных объединений выступили против появления такой таблички, в Смольнинский суд было подано пять исков, в которых заявители называли Колчака «военным преступником времен Гражданской войны» и считают, что, согласовав появление доски, власти Петербурга безосновательно реабилитировали Колчака. При этом официальной реабилитации Колчака судебными органами СССР и РФ не было.

Представитель ответчика заявляла, что в законодательстве не существует такого положения, как «реабилитация путем появления мемориальной доски». Кроме того, представитель «Белого дела» на суде подчеркивал: Иркутский военно-революционный комитет, приговоривший Колчака в 1920 году к расстрелу, не являлся судебным органом, так что его решения не имеют юридического веса, и адмирала нет нужды «реабилитировать», к тому же, отсутствие или наличие реабилитации как таковой, согласно российскому законодательству, не является препятствием к установке мемориальных табличек.

Добавим, что со времени установки доски ее несколько раз заливали черной краской противники увековечивания памяти адмирала. Каждый раз очищали доску от краски.