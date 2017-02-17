Москва, 17 февраля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Законопроект «Об образовании для всех» Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Предлагается закрепить особенности финансирования сферы образования, налогообложения образовательной деятельности, прописать требования, включаемые в федеральные государственные образовательные стандарты.

Дополнительно регламентируются виды образования (дошкольное, общее среднее, профессиональное, высшее, дополнительное).

Кроме того, уточняются социальные и трудовые гарантии педагогических работников, в частности, предлагается по пенсионному обеспечению приравнять их к госслужащим. Прописаны гарантии в получении образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также правовые гарантии получения образования и развития системы образования.

Кроме того, предлагается создать образовательный телеканал. «Телевидение из ящика для идиотов должно снова превратиться в окно в мир», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин.

Инициатива предполагает также отказ от обязательного единого госэкзамена, сдачу ЕГЭ авторы планировали сделать по желанию.

Профильный комитет Госдумы по образованию выступил против инициативы. «Предлагается новая образовательная среда. Это как с завтрашнего дня мы начали жить по новой конституции. Вопрос, а кому это надо?» — рассуждает глава комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»), отметив, что в ходе обсуждения с экспертным сообществом, с главами регионов, с представителями правительства он услышал пожелания, что действующий закон «Об образовании» менять не надо. «Где эти все, кому нужен этот закон? Вероятно, руководству КПРФ. Это закон обо всем, но точно не для всех», — констатировал Никонов.

Со своей стороны депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), в частности, раскритиковал предложение авторов прописать на уровне закона объем финансирования сферы образования — предлагается установить параметр на уровне 7% ВВП. «Предложение ввести 7% — деформация логики, которая сложилась в России, это предмет бюджета и Бюджетного кодекса РФ», — говорит он. «Отмена действующего закона и принятие нового деструктивно повлияют, мы полностью разрушим нашу систему образования», — резюмировал парламентарий.