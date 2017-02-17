Калининград, 17 февраля, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Калининграда сегодня, 17 февраля, проголосовали за названия новых улиц города. Речь идёт об улицах Кипарисовая и Ливадийская, расположенных в восточной части Калининграда.

Gov39.ru Калининградцы на митинге в поддержку Крыма

В этом микрорайоне уже существуют Крымская и Феодосийская улицы, а также Крымский проезд. По словам замглавы администрации Калининграда Артура Крупина, историки, краеведы и публицисты поддержали предложение развить крымскую тему в этой части города, создав своеобразный «Крымский квартал».

В итоге минувшей осенью на сайте мэрии был проведён конкурс на лучшее название, связанное с достопримечательностями Крыма или его природными красотами.

Абсолютным победителем среди голосовавших стало название «Кипарисовая» (выбирали калининградцы между названиями улиц — «Никитская», «Кипарисовая», «Ливадийская», «Сивашская» и «Таманская»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что после воссоединения Крыма с Россией в калининградском представительстве МИД России прошёл круглый стол «Калининград — Крым: опыт социально-экономического развития».

Тогда эксперты констатировали, что Калининград и Крым имеют много общего, прогнозируя, прежде всего, рост объёма теневого сектора экономики, как это было в Калининградской области на старте эксклавности.