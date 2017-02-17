Москва, 17 февраля, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил победу президента США Дональда Трампа на выборах генетической памятью, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Недавно я рассказывал: многие русские, проживающие сегодня в Америке, их миллионы, они голосовали за Трампа, потому что в молодости они были здесь, у нас, и 25 лет назад видели меня кандидатом в президенты. «Мы помним, вот такой же у нас был Жириновский» — и голосовали за Трампа», — отметил депутат Госдумы.

«Поэтому Трамп мне обязан… Знали меня… Это воспоминание генетически сработало — голосовать за Трампа», — отметил Жириновский.

Победу на выборах Трамп одержал под лозунгом «Make America Great Again», что значит «Сделаем Америку вновь великой».