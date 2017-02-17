Астана, 17 февраля, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Казахстанские полицейские спасли от аварии автобус с 18 детьми, приняв на свой автомобиль удар грузовика. Происшествие случилось сегодня, 17 февраля.

Petar Milošević Перед КамАЗом

Полицейская машина сопровождала автобус с детьми, которые ехали на соревнования из поселка Баянаул по трассе Павлодар-Астана. Как пояснили в департаменте внутренних дел Павлодарской области, неожиданно на встречную полосу выехал КамАЗ.

«Автобус вез детей из Баянаула на соревнования в областной центр. Их сопровождала машина патрульной полиции. И на трассе республиканского значения перед ними неожиданно выехал КамАЗ. Чтобы предотвратить лобовое столкновение, наши сотрудники приняли решение вывернуть машину и выехали поперек движущегося на автобус грузовика. Благодаря четким действиям сотрудников удалось избежать более печальных последствий. Сопровождавшие автобус полицейские в результате столкновения получили переломы и ушибы различной степени тяжести и доставлены в больницу», — рассказала старший специалист пресс-службы Департамента внутренних дел Павлодарской области Алма Мусабекова.

По информации ДВД, в машине сопровождения находились сотрудники Баянаульского отдела внутренних дел: старшина Мурат Нурсеитов и старший сержант Баянбек Жунусов. Нурсеитов находится в первой городской больнице Павлодара, Жунусов отказался от госпитализации.

Это не первый случай геройского поведения казахстанских полицейских. Вместе с тем, к сожалению, отношение населения к полиции оставляет желать лучшего.

Как сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Алмас Садубаев, в последние годы выросло количество уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителей власти. По словам Садубаева, в 2014 году было возбуждено свыше 300 таких дел, в 2015 году — 500, в 2016 году — около 600 уголовных дел.

Именно этим и объяснил представитель МВД предложение повысить штраф за сопротивление полиции до 11 млн тенге (1,9 млн рублей).

«Для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса РК путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 миллиона до 11,5 миллиона тенге — от 806 тысяч рублей до 2 млн рублей — ИА REGNUM ) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести», — пояснил Алмас Садубаев.

Сотрудник правоохранительных органов, призванных обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств, считают в МВД. «Для объективности и полноты картины МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления и что полицейские превысили свои должностные обязанности», — добавил Садубаев.

Вместе с тем, растет количество жалоб казахстанцев на действия сотрудников правоохранительных органов. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры на декабрь 2016 года, за год поступило 157 126 жалоб граждан, из них 3806 — на действия правоохранительных органов. В 2015 году на них приходилось 1405 из 118 189 жалоб казахстанцев.

Отметим, депутаты парламента предложение МВД не одобрили. Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента назвал предложенный размер штрафа «умопомрачительным».

«Откровенно говоря, трудно что-то здесь комментировать. Конечно, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать, но само по себе повышение штрафов — это не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров — 11 миллионов. Недавно были встречи депутатов в регионах и, кстати, очень много у граждан вопросов, связанных со соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф, ну как 11 миллионов. Не выполняет — сразу же лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле что получается. Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, она идет в разрез с поручениями президента. Я думаю, что надо пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя», — высказался спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.