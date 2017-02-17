Сеул, 17 февраля, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Южная Корея впервые за последние десять лет купила российскую нефть марки Urals. Сделку провела компания SK Innovation с «Лукойлом». Произошло это на фоне того, что поставки ближневосточного черного золота стали для корейцев сложнее. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пресс-секретарь SK Ким Воокюнь объяснил, что поставки нефти марки Dubai Crude стали для Азии не так выгодны, поэтому Корея решила закупить российскую нефть. Отмечается, что объем закупки нефти марки Urals составил около одного миллиона баррелей. Как сообщил один из источников издания, поставка будет осуществлена в апреле текущего года. В пресс-службе южнокорейской компании эти сведения подтвердили.

Аналитик Energy Aspects Ltd Невина Наха объяснил: «Поставки нефти марки Urals — это редкость для Азии, потому что обычно это экономически невыгодно по сравнению с такими марками как Oman или Upper Zakum».

Возобновление поставок российской нефти в Южную Корею обусловлено тем, что страны Ближнего Востока стали тратит больше средств на экспорт черного золота. Речь идет о соглашении ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, о сокращении объемов добычи нефти. Согласно договоренностям, с 1 января подписаны соглашения должны в течение первого полугодия уменьшить производство энергоносителя в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Так, Саудовская Аравия, главный игрок в ОПЕК, ограничила производство, следовательно, уменьшился экспорт нефти. Издание отмечает, что закупка российской нефти со стороны Южной Кореи демонстрирует то, как соглашение ОПЕК перераспределяет потоки нефти по всему миру.

Сегодня, 17 февраля, также стало известно, что экспорт нефти из Ирана в Южную Корею вырос более чем в два раза в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По предварительным данным Корейской таможенной службы, Южная Корея импортировала 1,8 млн. тонн сырой нефти, 13,2 миллиона баррелей, из Ирана в январе, увеличив уровень импорта на 108,8% по сравнению с годом ранее.

Как ранее писало ИА REGNUM, Южная Корея — пример страны, бедной энергоресурсами, а энергопотребление здесь растет очень быстрыми темпами. С 1990 году годовой прирост достигал 9%, потом темпы замедлились, и сейчас составляет около 3%. Страна довольно сильно зависит от поставок нефти и газа из-за границы. Южная Корея — вторая в мире по величине импортером СПГ и одна из крупнейших импортеров нефти. На нефть, газ и уголь приходится около 70% энергобаланса страны. Основными поставщиками нефти для Кореи являются Саудовская Аравия (34%), Кувейт (16%) и ОАЭ (12%); газа (СПГ) — Катар (33%), Индонезия (14%), Оман (11%); угля — Австралия (40%), Индонезия (29%). Доля нефти из России некогда составляла здесь 12%.

Южнокорейские власти, испытав на своей экономике рецессии после двух нефтяных кризисов, поняли, что нефть — дело не всегда надежное, а увеличение ее доли в энергобалансе страны и вовсе опасно, особенно в условиях возрастающей неустойчивости мирового нефтяного рынка. Поэтому в 80-х годах Сеул принял меры по диверсификации энергобаланса, чтобы снизить зависимость от нефти, и с 86-го года начал покупать природный газ. Тогда же стали постепенно увеличивать долю АЭС, наращивали объемы добычи угля. Доля таких энергоносителей как нефть и уголь в общем энергобалансе страны будет снижаться (и уже снижается) за счет развития ВИЭ и АЭС, которые государство поддерживает субсидиями.

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