Санкт-Петербург, 17 февраля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Завершено следствие по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, облившей кислотой своего знакомого и его подругу. Пострадавшая женщина погибла, а мужчина получил вред здоровью средней тяжести. Преступление было совершено по мотивам ревности.

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По версии следствия, 55-летняя Наталья Морозова в ночь с 14 на 15 октября 2016 года в коммунальной квартире на Разъезжей улице облила уксусной кислотой мужчину и его сожительницу, спящих на диване.

«Потерпевшей были причинены химические ожоги 34% поверхности тела II—III степени, а также химический ожог верхних дыхательных путей, повлекшие ее смерть на месте происшествия, — отметили 17 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Мужчина получил химические ожоги и был госпитализирован в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Морозова стала фигурантом уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и умышленное причинение вреда здоровью, средней тяжести.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Похожий случай произошел в Петербурге в марте 2016 года. Пьяный мужчина, также по причине ревности, вылил на голову, шею, туловище, руки и ноги заснувшей женщины 1 литр серной кислоты. Женщина скончалась в больнице. Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил преступника к 8,5 годам колонии строгого режима.

Отметим, что кислота и другие едкие химические жидкости не впервые применяются в ходе преступных действий.

В Челябинске в январе 2016 года мужчина облил кислотой быывшую сожительницу и ее сына. Предполагалось, что на преступление он мог решиться из желания отомстить бывшей возлюбленной за то, что она не пошла за него замуж и отвергла его чувства.

В Абакане в 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней женщины, плеснувшей уксусной кислотой в полицейского.