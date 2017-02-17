Тбилиси, 17 февраля, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в Мюнхенской 53-й конференции по вопросам безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля. По информации пресс-службы правительства Грузии, в повестке дня нынешней конференции — вопросы трансатлантической безопасности и будущее НАТО, сотрудничество между европейскими государствами в сфере обороны и безопасности, взаимоотношения с Россией, события в Сирии и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

(сс) Sebastian Zwez Мюнхенская конференция по безопасности

В этой конференции принимают участие канцлер Германии, вице-президент и секретарь обороны США, генсек ООН, президент Европейского совета, генсек НАТО, главы правительств более чем 30 стран и министры иностранных дел и обороны более чем 80 стран.

В рамках Мюнхенской конференции премьер-министр Грузии проведет ряд двусторонних встреч.

Пресс-служба также сообщила, что премьер отправился в Германию до начала конференции, 16 февраля, чтобы повидать католикоса-патриарха Грузии Илии Второго, который находится на лечении в одной из берлинских клиник. После встречи с патриархом Георгий Квирикашвили заявил, что Илия Второй чувствует себя хорошо и скоро вернется на родину.