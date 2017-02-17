Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
Москва, 17 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Власти Донецкой Народной Республики готовы дать свободу Донбассу военным путем;
- Турция получит основания не выдавать сбившего российский самолет Су-24;
- Владимир Путин провел встречу с бывшими губернаторами в Кремле;
- Инфляция в России пробила психологическую отметку;
- В посёлке Мирный в Сочи прогремел взрыв;
- Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям;
- Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД;
- «Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата;
- Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим.