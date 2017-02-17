Калуга, 17 февраля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Сегодня, 17 февраля, на заседании Совета городской Думы депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новой редакции генерального плана Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициировал рассмотрение вопроса глава городского самоуправления Александр Иванов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава городского самоуправления Александр Иванов

«Генеральный план является одним из важнейших документов, регламентирующих планировку, застройку и реконструкцию городских территорий, — подчеркнул Александр Иванов. — Этот документ будет определять основные принципы градостроительного планирования нашего города на следующие 20 лет. В Калуге уже давно назрела необходимость внести в генплан изменения и утвердить его скорректированный вариант, но, несмотря на то, что работа ведётся с 2015 года, новая редакция генерального плана так и не была представлена в городскую Думу».

Как сообщил депутатам начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Денисов, затянувшаяся разработка новой редакции генплана обусловлена, как юридическими нюансами, так необходимостью многочисленных согласований с правительством Калужской области, региональными министерствами и ведомствами, кроме того проект генплана должен будет пройти ряд экспертиз.

Принятие новой редакции генплана Калуги планируется во втором квартале 2017 года.