Москва, 17 февраля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро резко выросли на торгах после заявления главы Минэкономразвития Максима Орешкина о готовности правительства принять меры в случае дальнейшего укрепления рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

К 14:20 мск доллар вырос к предыдущему закрытию на 51,5 копейки и преодолел отметку в 58 рублей, евро прибавил 41 копейку и достиг 61,85 рубля. За несколько минут рост доллара составил 40 копеек, на максимуме американская валюта торговалась по 58,35 рубля.

Минимум по доллару в ходе торгов 17 февраля достигал 57,4525 рубля. Евро достиг отметки в 62,0875 рубля при минимуме в 61,2150 рубля.

Ранее Орешкин заявил, что правительство РФ внимательно следит за ситуацией с курсом рубля и будет реагировать на ситуацию при необходимости. В частности, пока правительство РФ не намерено отказываться от проводимых Минфином закупок валюты.

«Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — сказал Орешкин, добавив, что в целом рубль в ближайшее время ждет ослабление, а затем стабилизация.