Пекин, 17 февраля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. 80 компаний с фамилией президента США Дональда Трампа в названии появились в Китае, где среди предпринимателей популярна регистрация фирм с именами известных мировых лидеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«В Китае за последние 14 месяцев было зарегистрировано 80 компаний, которые содержат в своем названии одну из 2-х типичных транслитераций фамилии президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 из этих фирм были зарегистрированы до победы Трампа на выборах США, остальные — после.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января текущего года республиканец Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Инаугурация 45-го главы Белого дома прошла в Вашингтоне.