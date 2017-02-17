Киев, 17 февраля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала «112 Украина» обвинил Россию в использовании «втемную» тех, кто организовал блокаду в Луганской и Донецкой областях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

По его словам, большинство этих людей «используют втемную». «И сегодня Россия использует их в борьбе против украинского государства», — сказал Розенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк начали экономическую блокаду Донецка и Луганска.

По состоянию на 16 февраля в Донбассе заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса. При этом указанная транспортная развязка является ключевой для поставки угля на склады украинских ТЭС.

Результатом действий «активистов» стало объявление правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике из-за острой нехватки угля. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.