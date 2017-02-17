Париж, 17 февраля, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Кандидат на пост главы Франции Эммануэль Макрон осудил 17 февраля «неоднократные атаки» на официальный сайт его предвыборной кампании, совершаемые по большей части хакерами c Украины, сообщает Europe1.

David Whelan Хакер

«Выборы (…) не фальсифицированы, однако мы стали объектом неоднократных и постоянных атак хакаров на наш сайт, многие из которых с Украины, чему много свидетельств», — отметил бывший министр экономики.

Бывший чиновник также выступил с критикой российских Sputnik и Russia Today, которых он обвинил в распространении против него клеветы.

Напомним, ранее генеральный секретарь партии Эммануэля Макрона «Вперед!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 заявил о том, что власти Франции должны оградить президентскую кампанию от вмешательства извне, так как некие «российские хакеры» пытаются повлиять на итоги будущего голосования.

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