Ярославль, 17 февраля, 2017, 13:40 — ИА Регнум. 17 февраля на заседании Избирательной комиссии Ярославской области был избран новый председатель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме. Члены комиссии поддержали предложенного на этот пост ЦИКом Олега Захарова. За его кандидатуру проголосовали 12 из 13 членов комиссии. В заседании приняли участие член ЦИК Росии Евгений Шевченко, исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Олег Захаров

«В ходе тайного голосования большинством голосов председателем Избирательной комиссии был избран Олег Захаров. Его представили член ЦИК Евгений Шевченко и врио главы региона Дмитрий Миронов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин.

Олег Захаров закончил Брянский государственный университет. С 2000 года работает электоральным юристом, работал во многих регионах России, на Украине. В том числе участвовал в организации референдума по присоединению Крыма к России.

Олег Захаров является Членом правления Ассоциации юристов в области конституционного и избирательного права, Российской ассоциации политических консультантов. Кандидат политических наук. В 2014 году награжден Благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в работе по укреплению дружбы народов. 8 февраля решением ЦИК он был назначен членом Избирательной комиссии Ярославской области с правом решающего голоса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кресло главы облизибркома освободилось 6 февраля после того, как экс-председатель комиссии Олег Килипченко написал заявление об уходе. Вслед за Килипченко свой пост покинул и его заместитель Вадим Чуваков. 7 февраля они оба были исключены из состава облизбиркома, на пост заместителя председателя — исполняющего обязанности главы комиссии была избрана Елена Новик, которая руководила деятельностью облизбиркома до сегодняшнего дня.