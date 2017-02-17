Черкесск, 28 декабря, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии получат поздравление и новогодние подарки 84 ветерана Великой Отечественной войны. Им будут вручены поздравительные открытки и продуктовые наборы к праздничному столу.

Во всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» примут участие глава республики Рашид Темрезов, главы муниципалитетов, представители регионального отделения партии «Единая Россия». Подарки и поздравления будут вручены в течение нескольких дней до Нового года.

Напомним, акция «С Новым годом, ветеран!» организована партией «Единая Россия» и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом в Карачаево-Черкесии получат подарки дети-инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники детского дома.

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