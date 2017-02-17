Хельсинки, 17 февраля, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Финляндия подписала с НАТО рамочное соглашение о сотрудничестве в области киберзащиты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, в пресс-службе Министерства обороны страны, стороны работали над подготовкой документа с 2011 года.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Защитники от киберугроз

В оборонном ведомстве Финляндии обращают внимание на растущие киберугрозы. По мнению финской стороны, сотрудничество с НАТО в вопросе кибербезопасности способствует укреплению национальной обороны.

Отмечается, что Финляндия сотрудничает с альянсом в сфере киберзащиты уже на протяжении многих лет, однако до сих пор отсутствовал документ, содержащий перечень общих целей сторон. Рамочное соглашение способствует расширению возможностей для сотрудничества, но оно не является юридически обязательным, подчёркивают в Минобороны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года стало известно о том, что в столице Финляндии Хельсинки будет создан центр по борьбе с киберугрозами. В проекте принимают участие США и отдельные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию, Швецию и государства Прибалтики. Задачей нового центра станет повышение готовности Европейского союза отражать киберугрозы. Кроме того, 11 стран-участниц намерены таким образом укрепить сотрудничество с НАТО.