Лондон, 17 февраля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании обратится с речью 17 февраля, в которой выступит с критикой поспешности правительства Терезы Мэй в стремлении выйти из ЕС, сообщает The Independent.

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В ходе своей речи Блэр призовет те 48% британских избирателей, которые выступали против Brexit, занять жесткую позицию. Как ожидается, он заявит, что пришло время встать на защиту того, во что они верят.

По данным британского издания, Блэр охарактеризует нынешнее правительство как правительство для Brexit и созданное для него. А вместо жесткого Brexit, по его мнению, нужно будет применять термин «Brexit любой ценой».

Напомним, референдум по вопросу членства Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. На нем большинство избирателей страны выступило на стороне противников сохранения страны в ЕС. Процесс выхода начнется после официального объявление об этом со стороны правительства и займет два года. Как ожидается, Лондон должен начать переговоры об условиях выхода в марте 2017 года, однако премьер-министр страны Тереза Мэй ожидает одобрения своего плана выхода со стороны верхней палатой парламента.