Москва, 17 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Банк России будет наделен всем комплексом правовых полномочий, который необходим для сбора и разработки статистических данных по ряду макроэкономических показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Сейчас ЦБ наделен полномочиями по сбору, составлению и публикации детализированной информации о накопленных остатках прямых инвестиций в Российскую Федерацию и по субъектам РФ в разрезе стран-контрагентов и видов экономической деятельности. ЦБ также занимается анализом информации о российских инвестициях в зарубежные страны. По мнению правительства РФ, сейчас полномочий ЦБ недостаточно для детального сбора необходимых данных.

В связи с этим законопроект распространяет полномочия ЦБ на такие данные статистики внешнего сектора, как платежный баланс России, международную инвестиционную позицию России, статистику внешней торговли России услугами, статистику внешнего долга, международных резервов и прямых инвестиций России. Для разработки сбалансированной региональной системы показателей иностранных инвестиций ЦБ получает право самостоятельно определять перечень респондентов, порядок и формы предоставления ими статистических данных, а также самостоятельно утверждать методологию составления данных.

Для обеспечения качества учета иностранных инвестиций законопроект дает ЦБ право запрашивать и получать необходимую информацию у всех категорий респондентов, включая юрлиц, не являющихся кредитными организациями. Ранее такую статистику собирал Росстат.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, Банку России необходимо сформировать статистическую методологию, ограничивающую по возможности круг респондентов и минимизирующую дополнительную нагрузку на респондентов, в том числе исключающую формирование дублирующей статистической информации различными субъектами официального статистического учета.