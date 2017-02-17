Донецк, 17 февраля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики готовы пойти военным путем, чтобы освободить подконтрольные Киеву территории Донбасса в том случае, если решить задачу политическими методами не удастся. Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает телеканал «Россия 24».

Av-zakharchenko.su Александр Захарченко

По его словам, освобождение территорий ДНР и ЛНР является коллективной задачей. При этом республики всегда выступали за то, чтобы разрешить ситуацию политическим путем. Однако если Киев этого не понимает, сказал Захарченко, «мы можем сделать это и военным».

Глава ДНР отметил, что речь идет, в первую очередь, о населении подконтрольных Украине территорий.

«Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме», — сказал он.