Москва, 17 февраля, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Законопроект, который дает право выбора имеющим среднее профобразование: служить один год по призыву или заключать контракт по специальности на добровольное прохождение военной службы в течение двух или трех лет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование получат право заключать контракт о прохождении военной службы также имеют поступающие на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ (СВР) и органы государственной охраны.

Инициативу можно рассматривать «как шаг к сокращению службы по призыву», — сказал замглавы Минобороны Николай Панков.

По его словам, число контрактников в России достигло 184 тыс. человек.