Вашингтон, 17 февраля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Джон Керри, покинувший свой пост с окончанием президентского срока Барака Обамы, начнет курировать образовательную программу в Йельском университете, сообщает Associated Press.

ru.wikipedia.org Йельский университет

Курс, который проведет выпускник Йельского университета Керри, будет посвящен решению глобальных проблем. Он состоит из семинаров, в рамках которых бывший глава Госдепа расскажет о климатических изменениях, распадающихся государствах, авторитарных режимах и экстремизме.

По мнению руководства университета, новая программа под руководством Керри «поможет разработать новые политические подходы». Джон Керри, возглавлявший Госдепартамент США с 2013 по 2017 годы, окончил Йель в 1966 году.