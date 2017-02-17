Москва, 17 февраля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. ‍Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви властями Санкт-Петербурга символична. Такие действия властей «в год столетия революционных событий» признаны стать символами примирения народа. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя сегодня, 17 февраля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крестный ход вокруг Исаакиевского собора

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», — сказал патриарх Кирилл.

Комментируя решение петербургских властей о передачи Исаакия на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ, патриарх заявил, что народ был разделён «разрушением храмов и массовыми убийствами верующих». Теперь «мир вокруг возвращённых церквей» станет «олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными».

По словам главы РПЦ, Исаакиевский собор своей красотой затрагивает сердца людей любых национальностей и вероисповеданий. По словам патриарха, церковь надеется, что теперь, после возвращения собора, злые помыслы тех, что «делают из дома молитвы причину раздора», будут остановлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем месяце петербургское правительсво объявило о своём решении передать собор в пользование РПЦ. Основой для такого решения стал подписанный в 2010 году закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Исаакий останется в собственности города. Кроме того, у собора сохранятся музейно-просветительскиие функции.

Оппоненты передачи собора РПЦ возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Решение властей противники передачи собора попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

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