Воронеж, 17 февраля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Договор аренды участка под строительство крематория у Юго-Западного кладбища в Советском районе Воронежа заключен между АО «Воронежское похоронное бюро» и департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании-инвестора строительства крематория.

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АО «Воронежское похоронное бюро» стало победителем открытого аукциона, который проводился регионом, и получило право аренды участка на пять лет за 3 млн 329 тыс. 950 рублей в год или 16 млн 649 тыс. 750 рублей за все пять лет аренды.

Участок площадью 8 тыс. 764 кв. м (или 0,8 га) расположен на улице 9 Января — он прилегает к территории Юго-Западного кладбища. Именно здесь планируется строительства крематория. Проект реализует АО «Воронежское похоронное бюро».

На первоначальном этапе — в апреле и мае 2017 года — здесь будут проведены геологические, экологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания. Разработка проекта крематория намечена на июль — август 2017 года. После этого проект предстоит согласовать с рядом служб — ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воронежской области» (или негосударственной экспертизы).

Сроки начала строительства пока не называются — до получения положительных заключений на проект всех ведомств. Также пока не озвучивается и стоимость реализации проекта.

Решение о строительстве крематория в Воронеже гордума приняла в марте 2015 года, еще около года выбирался участок под строительство — в итоге мэрия пришла к выводу, что наиболее подходящим является район Юго-Западного кладбища на окраине Воронежа.

В пресс-службе АО «Воронежское похоронное бюро» утверждают, что решение построить именно здесь связано, прежде всего, с удобством для горожан — на прилегающей территории находится офис МКУ «Администрация городских кладбищ», что позволяет решить все вопросы с выдачей необходимых справок и документов. Более того, «назначение данного земельного участка не позволяет использовать его под другие объекты. Вокруг располагается зона промышленного назначения (лесные насаждения со стороны поселка Придонской до ЖК «Новый Бомбей» и «Скандинавия», участок от Юго-Западного кладбища до Правобережных очистных сооружений)».

Впрочем, назначение, которое «не позволяет использовать его под другие объекты», этот участок получил не так давно — летом 2016-го, решением депутатов гордумы. Жители соседних микрорайонов выступили резко против — люди, не так давно купившие квартиры, не хотят соседства с крематорием — однако к их мнению не прислушались.

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Наплевали на жителей: строительство крематория в Воронеже согласовано

Инвестор успокаивает горожан: расстояние от еще не построенного объекта до жилых домов составит 700 метров — это больше разрешенных санитарными правилами 500 метров. Сам крематорий обещают оснастить по последнему слову техники: оборудование будет отвечать российским и европейским стандартам и требованиям безопасности и экологии. Использовать для кремации будут специальную двухкамерную печь, в итоге из трубы будет выходить нагретый воздух без следов дыма, гари и без запаха.

АО «Воронежское похоронное бюро» приводит веский довод в пользу строительства крематория — сегодня в Воронеже, который в 2012 году получил статус города-миллионника — осталось лишь одно открытое для захоронений кладбище, и его ресурс будет исчерпан уже к 2018 году. Свободных участков под новые захоронения у города нет. А размещение этого объекта в черте города инвестор объясняет сложностями с точки зрения инфраструктуры и передачи земель сельхозназначения. Да и добраться горожанам до объекта, в случае необходимости, считают в «Воронежском похоронном бюро», будет сложнее.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, на 19 февраля в центре Воронежа запланировано проведение митинга против строительства крематория по соседству с жилыми кварталами. Организаторы митинга призывают горожан прийти к «Пролетарию» и высказать свое мнение по поводу строительства объекта второго класса опасности в черте города.