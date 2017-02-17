Ставрополь, 17 февраля, 2017, 12:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В Ставропольском крае в коррупционном преступлении обвинен бывший сотрудник региональной инспекции Федеральной налоговой службы. Налоговик получил от предпринимателя взятку в размере 2,3 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, бывший замначальника отдела выездных налоговых проверок выявил нарушения у одного из предпринимателей, который пытался скрыть доходы от налогов.

Вместо того, чтобы инициировать возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателя, налоговик потребовал от него крупную взятку. За это он обещал снизить в отчетности сумму начисленных налогов.

Пи получении взятки налоговик был задержан и сам попал под уголовную статью. Сейчас дело в отношении него расследовано. Обвинение предъявлено, дело направлено в суд на рассмотрение.

Накануне вынесен приговор по другому громкому коррупционному делу в регионе. Бывший начальник отдела ФМС в городе Георгиевске Алексей Афанасьев признан виновным в покушении на получение взятки в 400 тыс. рублей.

Деньги чиновник пытался получить от предпринимателя за разрешение использовать нелегальную иностранную рабочую силу в строительных работах. За взятку чиновник обещал общее покровительство предпринимателю.

Афанасьев договорился о получении денег через посредника — архивариуса УФМС России по Ставропольскому краю. Бывший чиновник осужден к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей.

Ранее приговором суда посредник Сергей Романенко был осужден к пяти годам тюрьмы и штрафу 12 миллионов рублей.