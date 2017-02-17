Москва, 17 февраля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Гендиректор госпредприятия «Почта России» Дмитрий Страшнов заявил журналистам о повышении тарифов на письменную корреспонденцию в ближайшее время.

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По его словам, повышение пройдет в пределах инфляции. «Мы идем на одном уровне с индексацией тарифов по всем социальным услугам. Это вопрос, который решается совместно с ФАС», — сказал Страшнов.

Конечную цифру, насколько вырастут тарифы, Страшнов не назвал. В настоящее время максимальная стоимость пересылки обычной открытки (при условии оплаты почтовыми марками) по России составляет 14 руб., простого письма — 19 руб., заказного письма — 37 руб., письма с объявленной ценностью — 90 руб.