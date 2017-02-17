Пекин, 17 февраля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Крупнейший китайский производитель SAIC готовит к выводу на рынок пикап Maxus T60. Новинка поступит к дилерам в марте, сообщает портал ngcar.ru.

en.wikipedia.org Логотип компании SAIC

Первым в продажу поступит Maxus T60, оснащенный 2,8-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с., работающим в паре 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-скоростной автоматической трансмиссией. Предусмотрены заднеприводная и полноприводная версии пикапа.

Во втором квартале 2017 года SAIC выпустит Maxus T60 с бензиновыми моторами: 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 133 л.с. и турбированным, выдающим 197 л.с.

Покупатели смогут выбрать пикап с обычным (5365 мм) или удлиненным кузовом (5680 мм). Ширина и высота автомобиля — 1900 и 1809 мм соответственно.

Новинка будет оснащена, в числе прочего, 4 подушками безопасности, системой стабилизации, системой удержания полосы движения, мультимедийным комплексом с 10-дюймовым тачскрином. Стоимость наиболее доступной версии пикапа составит $14,55 тыс., топовая версия обойдется в $29,2 тыс.