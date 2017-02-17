Старая Русса, Новгородская область, 17 февраля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В городе Старая Русса Новгородской области продолжаются споры по выбору места для установки стелы «Город воинской славы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина, эта тема была названа самой актуальной в ходе его встречи с представителями администрации района, депутатами и общественниками.

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Стела должна быть установлена в Старой Руссе — городе воинской славы — в ознаменование ратного подвига его защитников и трудового подвига восстановителей города. «Печально, что тема, призванная консолидировать общество, до сих пор вызывает споры. Сегодня рушане сами, без постороннего вмешательства, должны прийти к согласию и установить, наконец, стелу, как того и требует федеральный закон», — отметили в пресс-службе главного федерального инспектора.

Председатель думы Старорусского района Сергей Кузьмин напомнил, что депутаты дважды голосовали за установку стелы у завода «Старорусприбор». Именно в этой части города шли ожесточенные бои за освобождение в годы Великой Отечественной войны, здесь героически погиб батальон капитана Величко, а рядом фашисты расстреливали советских военнопленных и мирное население Старой Руссы. Сами заводские корпуса — это бывшие аракчеевские казармы военных поселян XIX века, на соседних перекрёстках — памятник погибшим в годы русско-японской войны солдатам Вильманстрандского полка, музей Северо-Западного фронта, далее начинается парк Победы с Вечным Огнём.

Руководство Старорусского района настаивает на другом месте — на набережной Рыбаков, рядом с Соборной площадью, которую в 2017 году ожидает реконструкция. На эти цели Старая Русса рассчитывает получить 284 млн рублей из федерального бюджета, и установку стелу хотят включить в проект реконструкции в целях экономии бюджетных средств.

Напомним, почётное звание «Город воинской славы» Старая Русса получила в 2015 году, когда в городе президент России Владимир Путин открыл Всероссийскую Вахту памяти. Во всех городах воинской славы устанавливаются памятные стелы.