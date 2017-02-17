Москва, 17 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. На территории Гвинейской Республики в префектуре Киндия начал работу первый Российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, сообщили в Роспотребнадзор.

Brandon Farley

На базе уникального центра в Гвинее Роспотребнадзор будет исследоваться особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатываться и апробироваться новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций, представляющих угрозу не только для Гвинеи, но и для всего мира.

Кадровый состав центра состоит из специалистов научных учреждений Роспотребнадзора и гвинейских эпидемиологов и микробиологов, прошедших обучение в России по проблемам распространения особо опасных, социально значимых и природно-очаговых инфекционных болезней.

Читайте также: Ученые нашли лекарство от вируса Эбола

Как сообщало ИА REGNUM, геморрагическая лихорадка Эбола в Африке стала причиной гибели 11,3 тыс. человек с 2013 года. Поиском вакцины от смертельно опасного вируса занимаются как коммерческие компании, так и государственные структуры по всему миру. В России испытания отечественной вакцины проводит Новосибирский центр вирусологии «Вектор».