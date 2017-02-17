Ярославль, 17 февраля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отказал в удовлетворении иска участника конкурса на пост мэра Ярославля Александра Симона, который требовал признать незаконным и отменить положение о порядке избрания главы города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде. Если бы суд удовлетворил иск, избрание мэра города пришлось бы отложить.

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Истец требовал признать незаконными ограничения по образованию и стажу работы, которые предусмотрены для кандидатов в мэры, так как они не предусмотрены законодательством о выборах.

«Вынесено решение отказать в удовлетворении иска, однако мотивированное решение появится позднее», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском областном суде.

Таким образом избрание мэра Ярославля состоится в ближайшее время. Сегодня истекает срок подачи документов кандидатами, после чего кандидатуры на соответствие предъявленным требованиям проверит конкурсная комиссия. Окончательное решение примет городской представительный орган — муниципалитет Ярославля, заседание которого намечено на 1 марта. Наиболее вероятным претендентом на пост мэра называют и.о. градоначальника Владимира Слепцова.