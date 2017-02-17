Киров, 17 февраля, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Приговор Ленинского районного суда Кирова, по которому оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным по «делу Кировлеса», обжалован. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил адвокат Вадим Кобзев.

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«Сегодня (17 февраля) мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Офицерову (Петр Офицеров)», — говорит адвокат.

По его словам, защита просит отменить приговор и прекратить уголовное преследование подзащитных «в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Ленинский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Кировлеса» и приговорил его к 5 годам условно.

Суд постановил, что блогер при пособничестве своего бизнес-партнера Петра Офицерова организовал хищение денежных средств.

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