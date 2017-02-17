Чебоксары, 17 февраля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Чувашии после интеграции регионального УФСКН в состав регионального МВД число зарегистрированных наркопреступлений снизилось, но «качество работы улучшилось». Полиция нацелена в первую очередь на пресечение каналов поставки наркотиков в республику, привлечение к ответственности сбытчиков и поставщиков зелья. Между тем правоохранители обеспокоены тем, что наркобизнесом занято «очень большое количество» граждан Украины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета 16 февраля глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, озвучив итоги работы ведомства и отвечая на вопросы парламентариев.

Cap.ru, Госсовет Чувашии Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин

Подводя результаты работы по пресечению наркопреступлений, министр сообщил, что в 2016 году в Чувашии число зарегистрированных преступлений снизилось на 23,2%.

«Но мы стали более качественно работать в этом направлении. Если статистику взять в целом по выявлению наркотиков, то у Госнаркоконтроля валовый показатель был, количественный, до сути не доходил. Сегодня задача номер один — чтобы меньше был привоз наркотиков. Мы занялись сбытчиками, чтобы на корню задушить эти вопросы. И с таким же личным составом стали изымать больше наркотиков», — сказал Сергей Неяскин, комментируя последствия интеграции регионального УФСКН в состав регионального МВД.

Министр внутренних дел по Чувашии также обратил внимание на то, что «очень большое количество лиц, которые занимаются (наркотиками) и распространяют», — это жители Украины: «Вы по телевидению видели, что задержали несколько тонн синтетического наркотика в Москве, и, в основном, там жители Украины. И у нас то же самое. Привозят сюда наркотик, ищут сбытчиков».

Было отмечено, что в Чувашии в 2016 году было возбуждено два дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По словам министра, по делу проходит 21 человек, из них более половины — это граждане Украины. По данным полиции, они осуществляли сбыт синтетических наркотиков в регионах Поволжья. Изъято 5,4 кг наркотических средств, что составляет более 15 тыс. разовых доз.

Подчёркивая важность пресечения каналов поставки синтетических наркотиков, Сергей Неяскин напомнил, что в наркологических кабинетах в Чуваши на учетеи состоят около 3 тыс. человек, а это — «очень большое» количество. «А синтетик такой наркотик, после первого употребления которого, человек уже не остановится».