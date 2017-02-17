Москва, 17 февраля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Николая Любимова («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента. Досрочное прекращение полномочий связано с переходом на новое место работы.

Kremlin.ru Встреча Президента РФ В.В.Путина и Н.Любимова

14 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области Олега Ковалева и предложил возглавить регион Любимову, который ранее работал в Калужской области.

Освободившийся мандат будет предложен следующей за Любимовым в 21-й региональной группе депутату тульской облдумы Наталье Пилюс, говорят в партии.