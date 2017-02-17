Екатеринбург, 17 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Свердловском областном суде началось рассмотрение громкого уголовного дела о мошенничестве с банковскими кредитами и серии убийств в Алапаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

George Hodan Суд

«Сегодня началось судебное следствие, и было заслушано обвинительное заключение. После этого в заседании суда был объявлен перерыв до 20 февраля 10:30», — уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрение дела о мошенничестве с кредитами и трёх убийствах в посёлке Нейво-Шайтанский должно было начаться 9 февраля, но заседание суда было перенесено из-за болезни одного из подсудимых.

Напомним, что перед судом предстали четыре жителя Свердловской области: три жителя посёлка Нейво-Шайтанский Светлана Степенько (в посёлке её прозвали «Тропиканка»), Илья Муравьев и Вячеслав Неглец, а также предприниматель из Алапаевска Наталья Глаголева. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям: убийство трёх лиц, в том числе, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое группой лиц, с целью скрыть другое преступление, и мошенничество в сфере кредитования, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Глаголева, которой задолжала Степенько, предложила ей вернуть долг. Для этого Степенько должна была найти лиц ведущих асоциальный образ жизни для оформления на них фиктивных банковских кредитов на покупку товаров в магазине Глаголевой. Ни деньги не товар «заёмщики» на руки не получали, а полученные средства предлагалось разделить между соучастниками сговора.

Для реализации преступного умысла Степенько привлекла сообщников: Муравьёва и Неглеца. В итоге им удалось обмануть трёх жителей посёлка Нейво-Шайтанский, а общая сумма нанесённого ущерба банку их действиями составила свыше 230 тысяч рублей. Впоследствии, для сокрытия финансового преступления злоумышленники избавились от этих трёх обманутых ранее граждан, как от потенциальных свидетелей.

Отметим, что на сегодняшнем заседании суда свою вину частично признал только один подсудимый из четверых. Также по делу предстоит опросить 32 свидетеля, но судья предложила уменьшить это число, сообщает «Наша Газета».