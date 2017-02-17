Оренбург, 17 февраля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области медицинский скандал: главврач больницы объявил о сокращении штата в связи с секвестированием бюджета учреждения, связанного с уменьшением населения. В дело вмешался губернатор, который назвал ситуацию вопиющей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. «Недопустимое поведение главного врача Северной районной больницы спровоцировало вопиющую ситуацию в районе. Руководитель учреждения социальной сферы, от работы которого в буквальном смысле зависит жизнь людей, самовольно, в обход согласования с Минздравом, не имел права заявлять о возможном сокращении работников!» — сказал глава региона Юрий Берг.

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Губернатор поручил вице-губернатору по социальной политике немедленно разобраться в ситуации в Северном районе. Министерство здравоохранения области обязано в недельный срок решить вопросы по организации работы больницы и взять под особый контроль работу с кадрами в лечебных учреждениях региона. «Медучреждения области работают и должны работать в штатном режиме», — подчеркнул Берг.

Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о возможном закрытии районной больницы: «Хочу заверить, что повода для беспокойства у жителей Северного района быть не должно. Никаких закрытий и сокращений в структуре больницы не произойдет».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, ведомство получило письмо главного врача Северной райбольницы о предполагаемом сокращении кадров в связи с тем, что уменьшение численности прикрепленного населения вызвало сокращение бюджета больницы. Однако Минздрав не согласовал эту позицию и заявил, что категорически против сокращения медицинских работников: «Все медики района по-прежнему будут работать на сохранение здоровья своих земляков».

Стоит отметить, в районе действуют районная больница (поликлиника на 250 посещений в смену и стационар на 45 коек), врачебная амбулатория и 34 ФАПа. Дважды в неделю в малые села выезжают бригады мобильных ФАПов, в этом задействованы пять мобильных фельдшеров, водители, пять единиц санитарного транспорта. Служба скорой помощи охватывает все населенные пункты, в ее арсенале шесть машин. В районе трудится 36 врачей и 112 средних медработников.

«Мы будем рассматривать варианты более эффективного и рационального использования средств. Но самое главное — доступность медицинской помощи жителям ни в коем случае не должна пострадать», — сказали в местном министерстве здравоохранения и добавили, что в 2017 году область в числе 34-х регионов вошла в федеральную программу развития санавиации, и приоритет в оказании ее услуг будет отдан самым дальним районам, в том числе Северному.

«Самым главным показателем качества работы медицинской службы является удовлетворенность пациентов. Нам очень понятны тревоги людей. И безусловно, нельзя допускать, чтобы возникали напрасные волнения. Хочу заверить жителей Северного района — повода для беспокойства у них нет. Больница будет работать в прежнем режиме, необходимая медицинская помощь всем жителям района будет оказана в полном объеме. Средства для этого у больницы есть. Главному врачу даны соответствующие рекомендации», — подчеркнула Галина Зольникова.