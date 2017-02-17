Берлин, 17 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В 2019 году китайский авторынок ждет пополнение от Volkswagen. Вместе с местным производителем FAW компания выпустит линейку бюджетных моделей на базе платформы PQ, которая принадлежала снятому в прошлом году с производства Volkswagen Golf VI, сообщает Auto Express.

kaism Фабрика FAW-Volkswagen в китайском городе Фошань

Motordream.uol.com.br Volkswagen Golf VI

В настоящее время немецкий концерн и FAW уже работают над модельным рядом. Известно, что под новым брендом выйдут как минимум седан и кроссовер, для которого предусмотрены два варианта колёсной базы. При создании автомобилей будут задействованы отдельные компоненты современной платформы MQB.

«Концепция марки будет близка к той, что использует Renault в отношении Dacia», — пояснил Франк Уэлш, специалист по развитию и разработкам Volkswagen.

В компании подчеркивают, что новые автомобили подлежат реализации только в Китае.