Пекин, 17 февраля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 17 февраля паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8456, таким образом национальная валюта КНР укрепилась четвертый день подряд.

23yy.com Юань

В последний рабочий день недели Народный банк Китая укрепил юань сразу на 173 базисных пункта. Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР заявил, что Китай не намерен девальвирован национальную валюту, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Народный банк Китая продолжает укреплять курс национальной валюты по отношению к доллару США. По состоянию на 16 февраля паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,8629, таким образом валюта Китая укрепилась еще на 3 базисных пункта.