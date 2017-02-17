Бонн, Германия, 17 февраля, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был вынужден остановиться в пригороде Бонна, чтобы принять участие в министерской встрече «Группы двадцати» в Германии, сообщает Bloomberg.

Bonn.de Бонн

По данным агентства, Тиллерсону не хватило места в отелях: когда госсекретарь подтвердил свое участие в мероприятии, мест уже не было. Его разместили в санатории в 30 минутах езды от Бонна, куда были вынуждены ездить его коллеги, чтобы встретиться с Тиллерсоном.

В ходе первой рабочей поездки нового госсекретаря США за границу произошли и другие накладки. Так, он фактически не стал общаться с журналистами: по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он сделал лишь короткое заявление и не стал отвечать на вопросы. А в начале встречи представители американской делегации вообще выгнали репортеров, чему удивился российский министр.

В Бонне проходит встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» (G20). В рамках этого саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров провел свои первые переговоры с новым государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.