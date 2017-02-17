Новосибирск, 17 февраля, 2017, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирске вопрос оплаты за отопление вновь перешел в разряд актуальных и резонансных. После того, как многие новосибирцы увидели в квитанциях об оплате за теплоэнергию сумму с учетом перерасчета за прошлый год, они были не просто удивлены — возмущены. Суммы разные — от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Горожане завалили Госжилинспекцию Новосибирской области жалобами. Однако, в ведомстве отмечают, что в большинстве случаев перерасчет законен, а ажиотаж вокруг ежегодной корректировки начальник жилинспеции Евгений Пономарев объяснил смешением целого ряда событий, в том числе и предстоящим ростом тарифов с 1 июля.

Josh Wedin Батарея отопления

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«То, что произошло в части корректировки отопления — это не перетоп. Тема перетопа была актуальна в 2012—2013 годах. Сейчас такая проблема массовой не является. В ОДН вообще нет отопления. Это была именно корректировка. Она делается на основе сравнения показаний общедомового прибора за 2015 и 2016 годы. Умножаем разницу на тариф, делим на площадь помещений. Вот она — цифра доначислений. Эти данные получены не из ощущений, а сняты с приборов», — цитирует «НДН.инфо» Пономарева.

При этом Пономарев отмечает, что говорить о массовых нарушениях едва ли можно, но если собственник сомневается, то следует обратиться в правоохранительные органы.

В филиале «Теплосбыт» АО «Сибэко» также уверяют, что все законно. Объясняя, что этот разовый платеж начисляется по итогам года, согласно установленной областным правительством схемой оплаты отопления — потребитель платит не за фактическое потребление только в отопительный сезон, а весь год среднюю сумму, а в январе происходит корректировка. И если зима была мягкой, перерасчет будет в пользу собственников. Однако, если ноябрь и декабрь в прошлом году были теплыми, то январь, февраль и март весьма суровыми, поэтому корректировка счетов большинства новосибирцев (порядка 90%) оказалась в пользу энергетиков.

«Это начисление по среднемесячным значениям ни в коей мере не увеличивает и не уменьшает плату граждан в целом по году. То есть по году граждане оплатят ровно столько, сколько потребил многоквартирный дом с учетом этой корректировки», — приводят «Новосибирские новости» слова начальника управления по работе с физическими лицами филиала «Теплосбыт» АО «Сибэко» Сергея Слёта.

В свою очередь, депутаты Горсовета Новосибирска решили обратиться к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой пересмотреть систему начисления оплаты за тепло — оплату по факту, а не равномерно в течение года. Представители «Теплосбыта» с депутатами солидарны — по мнению директора филиала «Теплосбыт» АО «Сибэко» Андрея Луцевича, которое приводят «НГС.Новости», система начислений по факту прозрачнее, удобнее и позволяет не делать корректировки по итогам года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, предлагает еще раз внимательно проанализировать расчеты.

«Я считаю, что надо поддерживать, надо вернуться к этому ещё раз и внимательно при участии федеральных структур для формирования решения. Я думаю, надо поработать в этом направлении. Депутаты в данном случае выражают мнение не личное, а мнение новосибирцев. Я тоже фиксирую много обращений», — заявил мэр журналистам.

Отметим, что в прошлом году тема, по какой схеме удобнее, прозрачнее и правильнее платить за тепло, также вызвала активное обсуждение. В середине июня 2016 года руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил, что с 1 июля в Новосибирской области вводятся новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению — планировалось, что новосибирцы будут платить только за израсходованное в прошлом месяце тепло в течение девяти месяцев отопительного сезона. На июнь 2016 года оплата бралась из расчета потребления прошлого года и общая сумма делилась на все 12 месяцев. Нововведения должны были коснуться всех: как тех, у кого на многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учёта по тепловой энергии, так и тех, кто оплачивают по нормативам.

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Но в платежных документах, которые новосибирцы получили за июль, графа «отопление» все также значилась.

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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на аппаратном совещании 15 августа 2016 года все же распорядился, чтобы жителям региона разъяснили порядок установления и определения нормативов оплаты коммунальных услуг по отоплению. По его словам, региональные власти, во исполнение федерального закона приняли решение, что порядок оплаты услуг, существовавший по состоянию на 30 июня этого года, сохраняет свое действие и после 1 июля. То есть оплата коммунальных услуг по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года. В то же время 25% населения Новосибирской области платили не 1/12 стоимости услуги, потребляемой за год, а 1/9 — за отопительный период. Для них тоже все осталось по-прежнему. Еще в прошлом году Владимир Городецкий заявлял, что новосибирское правительство планирует обратиться в федеральный законодательный орган с предложением разрешить самим потребителям коммунальных услуг определять способ осуществления оплаты.

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Однако, через полгода тема вновь оказалась актуальной и как она решится сейчас и решится ли — покажет время. Если же говорить о том, какая из схем, условно, «лучше», то и здесь мнения расходятся. Кому-то удобнее платить круглый год одну и ту же сумму, а кто-то считает, что платить по факту лучше — с одной стороны, расходы в холодное время года увеличиваются, но при этом, летом за тепло не нужно платить. И при такой схеме 1/9 — можно отследить расходы и начисления, что труднее сделать при перерасчете за год в начале следующего года.

Еще при обсуждении этой темы в 2016 году, доцент кафедры экономики и предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления Анатолий Плеслов в интервью ИА REGNUM говорил, что в таких случаях все зависит от одного фактора — от проинформированности населения.

«Сначала все не понимали, почему, собственно, летом нужно платить за отопление. Сейчас начинается другая история. Непонимание приходит, когда человек не готов или ему не объяснили, что теперь он летом не будет платить, а будет платить нормально, сколько израсходовал, столько и заплатит», — отмечал Плеслов, подчеркивая, что будущая система оплаты — по факту — должна быть более прозрачной.