Вашингтон, 17 февраля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Исследователи из Италии и США обнаружили на карликовой планете Церере алифатические органические соединения, необходимые для возникновения и существования жизни. Работа планетологов опубликована в журнале Science.

(сс) CWitte Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной (вверху слева) и Землёй

Межпланетная станция Dawn, запущенная в 2007 году для изучения Цереры и астероида Веста и достигшая орбиты карликовой планеты весной 2015 года, выполнила спектральное обследование ее поверхности. Анализ показал присутствие на Церере «ингредиентов жизни» — керитов и асфальтитов, большая часть которых сосредоточена в окрестностях кратера Эрнутет на площади около 1 тыс. км.

Как отмечают планетологи, найденные соединения существуют на планете с момента ее возникновения. Если бы они были занесены на Цереру извне, то не сохранились бы в условиях высоких температур, которые возникают при столкновении небесных тел.

Церера, открытая в 1801 году, является наиболее близкой к Солнцу и самой маленькой из карликовых планет. Она находится в поясе астероидов, ее диаметр составляет около 950 км. Предположительно, в недрах планеты находится каменное ядро. Ранее ученые обнаружили на планете лед, а также следы вулканической деятельности, происходящей в условиях крайне низких температур.

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