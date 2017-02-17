Краснодар, 17 февраля, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Сильный туман, который опустился сегодня на Краснодар, внес коррективы в работу международного аэропорта кубанской столицы. На прилет и вылез задерживается более десятка рейсов. Согласно онлайн-табло, не смогли или не смогут вовремя вылететь в пункты назначения девять рейсов, передает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM. Большая часть из них — по маршруту до Москвы.

Туман

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Еще пять рейсов задержаны на прилет. Это рейсы из московского Домодедово и Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга.

Между тем, по данным пресс-службы «Базэл Аэро», в течение ночи на запасные аэродромы были направлены два борта из Москвы, по одному из Минска и Санкт-Петербурга. Они приземлились в Сочи и Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, работа аэропорта Краснодара была скорректирована из-за непогоды и 15 февраля. На это раз в городе прошел снегопад. На прилет и вылет были задержаны несколько авиарейсов, два самолеты были направлены на запасные аэродромы, самолет, направлявшийся из Актау в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета.